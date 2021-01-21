Державна програма «5-7-9%: Львівщина лідирує за кількістю укладених договорів

За час дії державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» у Львівській області видали 704 кредити на суму майже 1 млрд 290 млн грн, що найбільше серед інших областей України.

Про це повідомляє департамент економічної політики Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Не може не тішити те, що Львівщина вже упродовж тривалого часу є лідером за кількістю укладених договорів в межах програми. Це показник як правильного інформування, так і активності бізнесу. Вкотре зазначаємо, що кредитування бізнесу – вагомий чинник економічного зростання. І програма підтримки бізнесу «5-7-9» показала хороші результати в області. Що важливо, вона дозволяє підтримати бізнес у нелегкий час пандемії», - заявив заступник директора департаменту Орест Гринів.

На даний час кредити в області видають 8 банків-учасників програми. Це АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «КРЕДОБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Серед видів діяльності найбільше за сумами виданих кредитів скерували на галузь сільського господарства - 28%, оптову та роздрібну торгівлю - 26%, переробну промисловість - 21%, транспорт - 7%, охорону здоров’я - 2%.

За цілями кредитування у Львівській області переважає рефінансування – 40%, надання кредитів на оборотний капітал в рамках антикризового пакету – 39%. Зростає кредитування на інвестиційні потреби – 21%.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї із трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності. В межах програми видано майже 8 тис. кредитів на загальну суму 18,48 млрд грн.

За даними Мінекономіки, найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (18%) і промислової переробки (16%). За регіональною класифікацією лідерами є Львівська, Харківська та Київська області.