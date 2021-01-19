За держпрограмою «5-7-9%» видали кредитів на 18,5 мільярда

В межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано майже 8 тис. кредитів на загальну суму 18,48 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Від старту програми "Доступні кредити 5-7-9%» у її межах було видано 7 957 кредитів на загальну суму 18,48 млрд грн. З них 11,6 млрд грн – рефінансування попередньо отриманих позик, 3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,6 млрд грн – як антикризові кредити під 3%", - зазначають у відомстві.

За даними Мінекономіки, найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (18%) та промислової переробки (16%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська та Київська області.

«Щотижня ми фіксуємо позитивну динаміку програми. За останні 7 днів банки-учасники підписали 279 договорів на 687 млн грн. Зокрема, 565 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів», - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про участь у програмі вже із 23-ма банками.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму «Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.