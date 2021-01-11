Мінекономіки про доступні кредити: цьогоріч уже подали заявок на 800 мільйонів

За короткий перший тиждень нового 2021 року, який традиційно вважається не дуже активним, за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» було подано 176 заявок на 0,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що з цієї суми заявки на рефінансування під 0% становлять 0,4 млрд грн, поповнення оборотного капіталу – 0,3 млрд грн, інвестиційні кредити – 0,1 млрд грн.

Приріст за тиждень, а фактично за 3 дні, по вже укладених договорах і виданих кредитах сягнув 338 млн грн, в тому числі за рахунок рефінансування під 0% - на 202 млн грн.

“Бачимо приріст укладених договорів лише за 3 дні на суму у 338 млн грн, а загальна сума виданих кредитів вже складає майже 18 млрд грн. Переконаний, що наше рішення про продовження і розширення цієї програми є цілком правильним і успішним”, - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він зазначив, що станом на 6 січня 2021 року видано 7 678 кредитів на загальну суму 17,789 млрд грн: 55% - у галузі сільського господарства; 18% - у торгівлі та виробництві, 15% - у промисловій переробці. Лідерами за сумами укладених договорів є Львівська (8%), Харківська (8%) та Київська (7%) області.

Пресслужба нагадала, які відбулися зміни у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» починаючи з 28 грудня 2020 року.

Так, підвищено максимальний рівень річного доходу МСП до еквівалента 20 млн євро.

Лібералізовано умови кредитів: строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років; відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12 місяців; зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проєкту (10% для діючого бізнесу та 15% - для стартапів);

Пом’якшено умови для рефінансування кредитів: тепер підприємцям достатньо зберегти 50% фонду оплати праці і 50% персоналу (станом на 1 березня 2020 року).

Для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлено компенсацію процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, а для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31 березня 2021 року.

Врегульовано можливість поєднання державної підтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з державною підтримкою, яка може надаватися місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала з 1 лютого 2020 року. Надання трьох можливих ставок залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.