Уряд вніс зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9»

Кабінет Міністрів вніс зміни до державної програми "Доступні кредити 5-7-9".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на позачерговому засіданні уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Проєктом постанови передбачається внести зміни до державної програми "Доступні кредити 5-7-9" розширення кола суб'єктів господарювання, максимальний рівень річного доходу у сумі, що не перевищує еквівалент в 20 млн євро. Пом'якшуються вимоги щодо рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці з 65% та чисельності персоналу до 75%. Встановлюються максимальна сума кредитів, за якими може надаватись компенсація процентів на рівні 50 млн грн",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала з 1 лютого 2020 року. Надання трьох можливих ставок залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн. Також, у частині максимального рівня річного доходу суб’єктів підприємництва був еквівалент у розмірі 10 млн євро.