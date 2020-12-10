Кредити 5-7-9: презентували відеокурс із бізнес-планування

Офіс розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) презентував навчальний відеокурс з бізнес-планування «5-7-9: від знань до грошей».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Презентація відбулася в рамках онлайн-форуму «Доступні кредити 5-7-9: кредитування в карантин. Виклики та рішення для бізнесу». Захід був організований та проведений Офісом розвитку малого і середнього підприємництва за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «FORBIZ».

Відеокурс складається з 9 коротких роликів, з яких кожен може отримати прості підказки як скласти бізнес-план та започатковувати бізнес. Курс був підготовлений у партнерстві з Міжнародною організацією праці, Європейським банком реконструкції та розвитку, а також залученими експертами з питань започаткування та розвитку бізнесу.

В ході онлайн-форуму заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександр Романішин наголосив, що фінансова підтримка малого і середнього підприємництва залишається одним з ключових пріоритетів уряду та Мінекономіки.

«Програма доступних кредитів 5-7-9 стала для нас потужним маркером стану та готовності МСП до залучення банківського фінансування. Робота над удосконаленням програми не припиняється, попереду її посилення портфельними гарантіями та розширення на представників середнього бізнесу з оборотом до 20 млн євро”, - заявив він.

Наразі, за словами Романішина, міністерство розробляє нову стратегію розвитку МСП після 2020 року, яка має стати важливим елементом Національної економічної стратегії - 2030.

Крім того, у фокусі Мінекономіки також робота над альтернативними способами фінансування бізнесу, аби максимально широке коло підприємців могло отримати потрібний для розвитку ресурс, зокрема факторинг та онлайн платформи залучення фінансування та інвестицій.