«Доступні кредити» і не тільки: як уряд «підставить плече» бізнесу на карантині

Програми державної підтримки, які діють в Україні, зокрема, “Доступні кредити 5-7-9”, “Часткове безробіття”, будуть максимально розширені та вдосконалені під потреби і запити бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Конкретні проблемні питання та пропозиції від підприємців були обговорені під час зустрічей міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка з представниками бізнес-індустрій. Зокрема, відбулися дискусії з представниками ресторанного бізнесу, кіноіндустрії, торгово-розважального бізнесу, закладів культури.

Так, в рамках вдосконалення програми “5-7-9” розглядаються такі пропозиції, як: розширення кола учасників через підвищення максимального рівня річного доходу підприємств; можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року; питання застави і запровадження портфельних гарантій (до 80% кредиту буде покриватися державою); послаблення умов щодо фонду оплату праці та чисельності персоналу.

Адаптація програми “Часткове безробіття” до нових карантинних умов буде здійснюватись у тісній координації з бізнесом і Центром зайнятості, через який і реалізовується програма. Підтримка буде продовжена і у зв'язку з цим, до існуючого бюджету програми, додатково виділено коштів на суму 80 млн грн. Головна мета - допомогти бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.

Також під час діалогу підприємці піднімали питання орендної плати та можливість від її звільнення чи відтермінування.

Для подальшого активного діалогу, детального обговорення усіх питань і напрацювань збалансованих рішень, за дорученням Прем'єр-міністра найближчим часом буде створена Міжвідомча робоча група. До складу групи увійдуть представники Мінекономіки, Мінфіну, профільного комітету та бізнесу.

Напередодні Кабмін ввів карантин вихідного дня. Водночас Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.