Україна отримає €50 мільйонів від ЄІБ на COVID-вакцини та холодильне обладнання

Україна отримає 50 млн євро від Європейського Інвестиційного Банку на закупівлю вакцин та холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це написав Премєр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі", - написав Шмигаль.

Він додав, що кошти будуть виділені з уже наявного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

Як повідомляв Укрінформ, У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що наступного тижня Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca.