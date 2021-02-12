Україна отримає €50 мільйонів від ЄІБ на COVID-вакцини та холодильне обладнання
Укрінформ
Україна отримає 50 млн євро від Європейського Інвестиційного Банку на закупівлю вакцин та холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.
Як передає Укрінформ, про це написав Премєр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.
"Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі", - написав Шмигаль.
Він додав, що кошти будуть виділені з уже наявного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».
Як повідомляв Укрінформ, У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що наступного тижня Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca.