Україна має отримати наступного тижня вакцини від двох виробників – Ляшко

У Міністерстві охорони очікують, що наступного тижня Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneka

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” на "1+1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Вакцини скоро будуть, ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Можливо першою у нас буде вакцина AstraZeneka, закуплена за бюджетні кошти. Наразі два продукти ми очікуємо на наступному тижні”, - сказав він.

Ляшко нагадав, що вакцини від Pfizer і AstraZeneka схвалені ВООЗ і дозволені для використання в екстрених випадках. В Україні вони будуть використовуватися після відповідної реєстрації.

“Ефективність ми коментувати не будемо - якщо вакцина зареєстрована як лікарський імунобіологічний препарат, вона може використовуватися… Тому всі вакцини, які будуть використовуватися, - безпечні, ефективні й будуть захищати від важкого перебігу хвороби”, - заявив Ляшко

За його словами, вакцина Pfizer буде використовуватися для щеплення медичних працівників - має надійти 117 тис. доз, чого вистачить для вакцинації 57 тис. осіб.

Стосовно того, хто першим буде провакцинований від COVID-19, Ляшко зазначив: “Я вважаю, що будь-який медичний працівник сьогодні герой, і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми не можемо ділити й визначати, хто більше заслуговує, хто менше”.

Як повідомлялося, Україна має отримати 12 млн доз вакцини, закуплених за бюджетний кошт через міжнародну організацію CrownAgents. Також МОЗ законтрактувало через ДП "Медичні закупівлі" 1,9 млн доз препарату виробництва китайської компанії Sinovak. Окрім цього в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини проти коронавірусу.