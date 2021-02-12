МОЗ викупить вакцину в дистриб'юторів, аби робити безплатні щеплення - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ готовий викуповувати COVID-вакцину, яку дистриб'ютори будуть виводити на ринок.

Як передає Укрінформ, про це Віктор Ляшко сказав в ефірі програми “Право на владу” на каналі "1+1".

Коментуючи можливість появи вакцини від коронавірусної на комерційному ринку, він сказав: "З'явиться, але не на перших етапах. Держава робить усе можливе, щоб вакцинація була виключно безоплатна і добровільна. Навіть якщо у дистриб'юторів з'являється такий продукт, і вони готові завести його в Україну, - звертайтеся до МОЗ, ми викупимо цю вакцину", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з планом вакцинації, схваленим урядом, на першому етапі щеплення робитимуть працівникам лікарень, де надають допомогу хворим на COVID-19, та членам мобільних бригад, залучених до вакцинації.

Раніше МОЗ повідомляв, що першою до України надійде вакцина Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX - очікуються 117 тис. доз, яких вистачить на щеплення 58 тисяч осіб.