Степанов назвав COVID-вакцини, які планує використовувати Україна

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що всі вакцини від коронавірусної хвороби, які використовуватимуть в Україні, будуть безпечні.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Всі вакцини, які будуть використовуватися в Україні, будуть безпечними, тому що вони будуть проходити реєстрацію в Україні, будуть досліджуватися українськими експертами, яким ми точно довіряємо”, - заявив Степанов.

Він відзначив, що в історії сучасної медицини та фармацевтичних розробок "ще не було настільки прискіпливої уваги до окремого лікарського препарату, як до вакцини від коронавірусу".

“Звісно, недовіра до вакцин сьогодні є, і це стосується не тільки України. В багатьох країнах вакцинам не довіряють від 43 до, мабуть, 70% населення. Але ми повинні пам’ятати, що саме вакцинація є одним із важливих елементів подолання пандемії”, - сказав міністр.

Степанов зауважив, що існує низка вимог до вакцин, які виробляються у світі.

“Насамперед вони мають бути імуногенні, безпечні, стабільні , із визначеним складом і структурою компонентів. Сьогодні розробляється до 70 вакцин- претендентів... Ми точно впевнено будемо використовувати такі вакцини як Pfizer /BioNTech, Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna. На ринок України допускаються вакцини, які мають проміжні результати третьої стадії клінічних випробувань”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що переважна більшість людей після щеплення від COVID-19 не хворіють на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, згідно повідомлень МОЗ, Україна має отримати в лютому 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX , які заплановано використати на вакцинацію медичних працівників.

Раніше МОЗ повідомляв про початок вакцинації з 15 лютого 2021 року.