Вакцина Pfizer може мати нижчу ефективність проти «африканського» штаму

Науковці виявили, що вакцина виробництва Pfizer/BioNTech може бути на дві третини менш ефективною проти штаму коронавірусу з Південної Африки.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що науковці з Медичного відділення Техаського університету (UTMB) розробили штучний вірус, який містив ті самі мутації, що й штам коронавірусу, вперше виявлений у ПАР.

Вони досліджували реакцію сконструйованого штаму вірусу на зразки крові пацієнтів, яким вже ввели вакцину, та виявили, що зниження вироблення нейтралізуючих антитіл на дві третини порівняно зі штамом коронавірусу, найбільш поширеним у США.

Утім, на думку професора Техаського університету та співавтора дослідження Пей-Йонг Ши, вакцина все ж може захистити від цього штаму вірусу. На його думку, очікувана імунна відповідь організму, ймовірно, буде значно вищою, ніж мінімальна для забезпечення захисту від хвороби.

"Навіть якщо цей штам значно знижує ефективність, вакцина все одно має допомогти захистити організм від тяжкого перебігу захворювання та смерті", - сказав він.

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що проводять подібні лабораторні дослідження, аби зрозуміти, чи ефективна їхня вакцина проти іншого варіанту коронавірусу, вперше знайденого у Бразилії.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу.

Д ані клінічних випробувань вакцин від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson засвідчили, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 110 610 408 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 444 890 летальних, одужали 85 473 593 особи.

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