В Україні досі не почали вивчати мутації коронавірусу - Інститут молекулярної біології

Мутації коронавірусу в Україні досі не вивчають, і тому невідомо, які штами циркулюють зараз в країні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Інститут молекулярної біології та генетики (ІМБГ).

"В Україні досі не почали вивчати мутації SARS-CoV-2, отже, невідомо, які штами циркулюють зараз по країні і чи відрізняються вони в різних регіонах; вони безпечніші для українців, чи, навпаки, загрозливіші, ніж ті, що спричинили епідемію на початку 2020 р.", - йдеться у повідомленні.

У ІМБГ наголошують, що на основі даних таких досліджень можна оцінювати властивості вірусів, а відтак вибудовувати ефективні стратегії лікування, розуміти, чому діють або не діють ті чи інші ліки.

Ці дані є важливими також для подальшої вакцинації. Знання про властивості нових штамів допоможе модифікувати вакцини.

Зазначається, що від початку пандемії у світі зафіксовано десятки тисяч різних варіантів SARS-CoV-2, призвідника коронавірусної хвороби. Найповніша відкрита база даних - Національного центру біотехнологічної інформації (США), в якій закумульовано дані з усього світу, - містить геноми вже понад 38000 SARS-CoV-2. Проте в ній немає жодного українського зразка.

Як повідомляється, мутації вірусів визначають за допомогою методу секвенування, для якого використовують різні сучасні молекулярні технології. Щоб налагодити секвенування коронавірусів в Україні насамперед потрібні сучасні прилади (секвенатори нового покоління) та фахівці, здатні провести секвенування та проаналізувати результати, наголошують в ІМБГ.

"Якщо держава зацікавлена у налагоджені та проведенні таких досліджень на постійній основі, варто під прапором державної програми зібрати спеціалістів з різних відомств та забезпечити необхідне фінансування", - додають в установі.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що Україна повинна максимально пришвидшити створення лабораторії для виявлення нових штамів коронавірусу.

Фото: Інститут молекулярної біології і генетики.