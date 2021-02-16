Радуцький наполягає на створенні лабораторії для виявлення нових штамів коронавірусу

Україна повинна максимально пришвидшити створення лабораторії для виявлення нових штамів коронавірусу.

Про це, передає Укрінформ, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці.

"Тільки так ми зможемо контролювати епідеміологічну ситуацію, аналізувати появу нових штамів та розробити відповідні карантинні заходи", - підкреслив він.

При цьому Радуцький зауважив, що Україна досі не отримала інформацію, чи розповсюдились на нашу країну нові штами коронавірусної хвороби.

"Власної лабораторії, яка б проводила секвенування (виявлення нових штамів) у нас немає. 20 січня Центр громадського здоров’я відправив зразки до лабораторії ВООЗ у Німеччині. Відповіді досі не отримали", - повідомив голова комітету.

Водночас він відзначив, що ситуація з поширенням «британського» та «південноафриканського» штамів вірусу вкрай напружена. "Ми бачимо, що в ЄС зачиняють кордони, продовжують жорсткий карантин, щоб подолати спалахи мутацій вірусу. Особливо турбує те, що ефективність вакцинування пацієнтів з мутаціями вірусу нижча, ніж громадян з більш традиційними штамами COVID-19", - зазначив Радуцький.

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При цьому парламентарій нагадав, що вчора голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в Україні ще не зустрічалися нові штами COVID-19. "За його словами, потрібно дочекатись результатів аналізів з Німеччини, щоб бути в цьому впевненим. Тож Україна через те, що ми не можемо самостійно зробити аналізи на нові штами вірусу, залишається в так званій «сірій» зоні. Тому питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється. Ми знову порушували цю тему під час форуму «Україна 30», який ініціював Президент Володимир Зеленський. Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC", - акцентував Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 лютого лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків зараження коронавірусом, з них за добу 3143.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що, за результатами останніх переговорів з постачальниками вакцин, робити щеплення в Україні розпочнуть наприкінці нинішнього – на початку наступного тижня.