В Україні - 3 143 нові випадки коронавірусу

В Україні станом на 16 лютого лабораторно підтверджено 1 276 618 випадків COVID-19, із них за добу - 3 143.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«3 143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 150 пацієнтів, одужали – 6 189 осіб.

Крім того, за добу госпіталізовано 915 осіб. Здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 122 968 осіб. Водночас зафіксовано 24 542 летальні випадки від COVID-19. Проведено 6 570 806 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2 332 випадки коронавірусу.