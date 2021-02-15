В Україні за добу виявили 2 332 випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 14 лютого, зафіксували 2 332 нових випадки COVID-19. Померли 62 людини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За інформацією міністра за минулу добу госпіталізовано – 1 145 осіб; летальних випадків – 62; одужало – 2 478 осіб; здійснено тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 273 475 осіб; одужало – 1 116 779 осіб; летальних випадків – 24 392; проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 13 лютого в Україні було зафіксовано 3 094 випадки COVID-19. Захворіли, зокрема, 183 дитини та 72 медпрацівники.