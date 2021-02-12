Вакцинуватися проти коронавірусу готові 42% медиків - Степанов

За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в Україні готові вакцинуватися від коронавірусу 42% медичних працівників.

Про це Максим Степанов повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

"Якщо брати медичних працівників, то у нас близько 42% людей, які будуть вакцинуватися. Водночас є велика група людей, які перехворіли на коронавірус. І якщо ти перехворів, і не пройшло 6 місяців після хвороби, то ми вважаємо, що людина може не вакцинуватися", - сказав Степанов.

Він вкотре заявив, що наступного тижня розпочинається перший етап вакцинації, який охопить 367 тисяч осіб: насамперед працівників COVID-лікарень, екстренної медичної допомоги, соціальної сфери.

За словами міністра, на другому етапі щеплення зроблять 2,5 млн громадян.

"Перший етап у нас буде робитися мобільними бригадами - 572 бригади по країні. А потім ми переходимо на щеплення на базі кабінетів сімейних лікарів – загалом 4 250 кабінетів щеплень", - пояснив Степанов.

Він додав, що такої маштабної вакцинації в Україні ніколи ще не було, адже в дуже стислі терміни потрібно надати доступ до вакцини всім без винятку громадянам від 18 років.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ передбачає провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. У лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Загалом у межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на щеплення 4 млн осіб. Також укладено контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Її уповноваженим представником на території України є АТ "Лекхім”.

Окрім цього, на початку лютого міністр охорони здоров’ я Максим Степанов повідомив про укладення контрактів на постачання в Україну 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці препарати розроблені за участі компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).