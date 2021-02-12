Для COVID-вакцинації в армії готують тимчасові пункти щеплення

На першому етапі вакцинальної кампанії проти COVID-19 в ЗСУ першочергово буде проведено імунізацію військовослужбовців, які виконують бойові завдання у складі Операції об’єднаних сил.

Для проведення масової кампанії вже підготовлені 64 щеплювальні бригади, а у військових частинах будуть розгорнуті тимчасові пункти щеплення, розповів у ексклюзивному коментарі Укрінформу головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України підполковник медичної служби Сергій Моргун.

«У Збройних Силах України розроблено та затверджено план проведення вакцинації особового складу, згідно з яким на першому етапі вакцинальної кампанії буде проведено імунізацію військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі Операції об’єднаних сил та які сплановані до чергової ротації до складу Операції об’єднаних сил, а також медичного персоналу, який працює у закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони та бере безпосередню участь у заходах з протидії епідемії коронавірусної хвороби COVID-19», - повідомив Моргун.

Він поінформував, що для проведення масової кампанії з імунізації особового складу ЗСУ вже визначено 64 щеплювальні бригади, персонал яких спеціально підготовлений з питань організації та техніки проведення щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на випадок поствакцинальних ускладнень, дотримання відповідних температурних умов зберігання та використання імунобіологічних препаратів, дотримання необхідних умов безпеки під час проведення вакцинації тощо.

Для здійснення вакцинальної кампанії у військових частинах (підрозділах) будуть розгорнуті тимчасові пункти щеплення, робота яких регламентована кількома наказами МОЗ, повідомив головний військовий санлікар.

Відповідаючи на питання чи забезпечать вакциною армію в повному обсязі під час отримання першої партії вакцин, Моргун повідомив: «За інформацією, отриманою від МОЗ України та ДУ “Центр громадського здоров’я”, перша партія вакцин (117 тис. доз) виробника BioNTech/Pfizer, в рамках “першої хвилі” І етапу, розрахована для вакцинації 58 500 осіб. Йдеться про медичних працівників та персонал, які працюють у закладах охорони здоров’я МОЗ України, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, та працівників екстреної медичної допомоги й інших медпрацівників, безпосередньо задіяних в протидії пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. В рамках “першої хвилі” І етапу для потреб ЗС України вакцина BioNTech/Pfizer не передбачена».

За інформацією, оприлюдненою керівництвом МОЗ України, для наступних раундів у першому півріччі поточного року буде використовуватись вакцина University of Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1), з температурою зберігання від 2°C до 8°C, яка і буде застосована на І-ІІ етапах. Кількість цієї вакцини повинна буде задовольнити потреби Збройних Сил України на 100%, повідомив головний санлікар ЗСУ.

Відповідаючи на питання скільки часу знадобиться для вакцинації військовослужбовців ЗСУ, Моргун зазначив, що це багато в чому залежатиме від спроможностей фармвиробників вчасно та в повному обсязі виготовити вакцини.

«Час вакцинації особового складу ЗС України розраховується залежно від термінів надходження вакцин для наступних раундів вакцинальної кампанії за портфелем COVAX та за кошти держбюджету України, оскільки виробничі потужності виробників імунобіологічних препаратів наразі не в змозі задовольнити 100% попиту на вакцини проти COVID-19», - повідомив Моргун.

Він також розповів, що Міноборони перебуває на постійному зв’язку з міжнародними партнерами, які вже розпочали процес вакцинації.

«Наразі проводяться щотижневі робочі наради за допомогою відеозв’язку із представниками медичної служби США, Франції та Бундесверу. За допомогою такої налагодженої співпраці медичною службою Збройних Сил України опрацьовуються можливі складнощі під час проведення вакцинації з метою мінімізації ризиків несприятливих подій після імунізації та забезпечення максимальної безпеки для тих, хто вакцинує та вакцинується», - розповів Моргун.

Як повідомляв Укрінформ, у Збройних силах за минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на COVID-19. Станом на 10.00 12 лютого в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 546 осіб. Загалом за час пандемії одужало 15 359 осіб, летальних випадків зареєстровано 43.