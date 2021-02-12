В українській армії - 546 COVID-хворих, ще 44 на ізоляції

У Збройних силах за минулу добу зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил.

"За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб", - йдеться у зведенні.

У Медсилах повідомили, що станом на 10.00 12 лютого в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 546 осіб. Загалом за час пандемії одужали 15 359 осіб, летальних випадків зареєстровано 43.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебувають 44 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 лютого лабораторно підтверджено 1 262 867 випадків COVID-19, із них за добу 4773.

Фото: ДПСУ