Коронавірус у Києві: найбільше випадків за добу - у Дарницькому і Солом’янському районах

У Києві за минулу добу підтверджено 348 випадків захворювання на коронавірус, загалом виявлених випадків - 131 547.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Солом’янському (69) та в Дніпровському (67) районах", - зазначив Кличко.

За його словами, захворіли 190 жінок віком від 19 до 83 років, 140 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв та 8 дівчаток віком від 1 до 15 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

За добу 8 летальних випадків від вірусу (загалом 2492).

Також за добу до лікарень столиці госпіталізували 54 пацієнти.

Кличко повідомив, що 1540 осіб подолали коронавірус (загалом 84 847).

За його словами, із підтверджених випадків серед хворих у столиці 58% жінок – 76613 випадків, 42% чоловіків – 54934 людини. Серед хворих - 8659 дітей: 4438 хлопчиків та 4221 дівчинки - це трохи більш як 6,6%.

Захворіло киян віком 18-29 років – 13,4%, 30-49 років – 40,1 %., 50-64 років - 25,7%, люди 65 років та старші - 14,2%.

Від початку пандемії в столиці померли від вірусу 2 492 людини, з них 1355 чоловіків ( 54,4%) та 1137 жінок (45,6%).

"Найбільше випадків захворювання - серед активної частини суспільства - людей 30-49 років. Старші люди більше дослухаються до рекомендацій і дотримуються правил", - заявив Кличко.

В Україні станом на 12 лютого лабораторно підтверджено 1 262 867 випадків COVID-19, із них за добу - 4 773.