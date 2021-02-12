Коронавірус у Києві: найбільше випадків за добу - у Дарницькому і Солом’янському районах

Коронавірус у Києві: найбільше випадків за добу - у Дарницькому і Солом’янському районах

Інфографіка
Укрінформ
У Києві за минулу добу підтверджено 348 випадків захворювання на коронавірус, загалом виявлених випадків - 131 547.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Солом’янському (69) та в Дніпровському (67) районах", - зазначив Кличко.

За його словами, захворіли 190 жінок віком від 19 до 83 років, 140 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв та 8 дівчаток віком від 1 до 15 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

За добу 8 летальних випадків від вірусу (загалом 2492).

Читайте також: МОЗ викупить вакцину в дистриб'юторів, аби робити безплатні щеплення - Ляшко

Також за добу до лікарень столиці госпіталізували 54 пацієнти.

Кличко повідомив, що 1540 осіб подолали коронавірус (загалом 84 847).

За його словами, із підтверджених випадків серед хворих у столиці 58% жінок – 76613 випадків, 42% чоловіків – 54934 людини. Серед хворих - 8659 дітей: 4438 хлопчиків та 4221 дівчинки - це трохи більш як 6,6%.

Захворіло киян віком 18-29 років – 13,4%, 30-49 років – 40,1 %., 50-64 років - 25,7%, люди 65 років та старші - 14,2%.

Читайте також: У МОЗ запевнили: тим, хто перехворів COVID-19, у щепленні не відмовлять

Від початку пандемії в столиці померли від вірусу 2 492 людини, з них 1355 чоловіків ( 54,4%) та 1137 жінок (45,6%).

"Найбільше випадків захворювання - серед активної частини суспільства - людей 30-49 років. Старші люди більше дослухаються до рекомендацій і дотримуються правил", - заявив Кличко.

В Україні станом на 12 лютого лабораторно підтверджено 1 262 867 випадків COVID-19, із них за добу - 4 773.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-