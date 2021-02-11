У МОЗ запевнили: тим, хто перехворів COVID-19, у щепленні не відмовлять

Перед щепленням від COVID-19 не треба буде робити тестування, а перенесене інфікування коронавірусом не може бути підставою для відтермінування вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” на "1+1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“У МОЗ оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій під головуванням міністра перезатвердив рекомендації Національної технічної групи експертів, як і кого вакцинувати проти COVID-19. Перше, людині, яка перехворіла на COVID-19, може бути рекомендовано пересунути щеплення на 6 місяців, але якщо у неї є бажання, і вона потрапила у пріоритетні групи, перенесена хвороба не є протипоказом для вакцинації. Жодних серологічних досліджень на антитіла на імуноглобуліни робити не треба. Хочете вакцинуватися - вакцинуйтеся. Вагітні жінки - не вакцинуються, поки що мало даних. Люди, які вакцинувалися, але могли потрапити в інкубаційний період будь-якої хвороби (грип, ГРВІ) - зробили перше щеплення, лікуєтеся, вас ведуть терапевтично, і друге щеплення відтерміновується. У масовій компанії вакцинації тестування перед щепленням не робиться “, - розповів Ляшко.

Як зазначається на сайті МОЗ, для осіб з гострим перебігом COVID-19 та тих, хто ще не робив щеплення, рекомендується відтермінувати введення першої дози вакцини на 6 місяців. За бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, щеплення другою дозою може бути проведено раніше 6-місячного терміну при достатній кількості доз для забезпечення вакцинації осіб в даній групі пріоритетності, які не мають задокументований COVID-19 в анамнезі.

Вакцинацію вагітних необхідно відкласти до пологів. Якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої так само відкладається. Жінки, які годують грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.