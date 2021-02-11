Київрада виділила 140 мільйонів на COVID-вакцинацію

Київська міська рада підтримала рішення про виділення 140 мільйонів гривень із міського бюджету на вакцинацію киян.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 89 депутатів Київради.

Таким чином Київрада внесла зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки.

Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від COVID-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, столична влада розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини. Тобто, столиця зможе зробити щеплення загалом пів мільйону найбільш вразливих категорій киян.

Як повідомлялося раніше, мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини від COVID-19 для столиці.