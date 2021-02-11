Київрада виділила 140 мільйонів на COVID-вакцинацію
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 89 депутатів Київради.
Таким чином Київрада внесла зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки.
Відповідно до змін, місто планує виділити 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин від COVID-19 у 2021 році. Йдеться про можливість придбання препарату для щеплення близько 500 тисяч киян.
Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, столична влада розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини. Тобто, столиця зможе зробити щеплення загалом пів мільйону найбільш вразливих категорій киян.
Як повідомлялося раніше, мер Києва анонсував переговори з кількома виробниками щодо закупівлі вакцини від COVID-19 для столиці.