COVID-вакцина для України вже відвантажується - Степанов

Україна виконала всі формальності для отримання вакцини від коронавірусу, яка має надійти вже наступного тижня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

"Ми виконали всі без винятку наші формальності: перевели кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження цієї вакцини. Ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії щодо експорту цієї вакцини"- сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ передбачає провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. У лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Загалом у межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на щеплення 4 млн осіб. Також укладено контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Її уповноваженим представником на території України є АТ "Лекхім”.

Окрім цього, на початку лютого міністр охорони здоров’ я Максим Степанов повідомив про укладення контрактів на постачання в Україну 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці препарати розроблені за участі компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).