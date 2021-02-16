У світі 2,4 мільйона осіб померли від COVID-19

У світі станом на ранок 16 лютого зафіксували понад 109,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 84,2 мільйона осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ. На сьогодні у світі виявлено 109 676 360 випадків COVID-19, зокрема 2 418 768 – летальних, одужала 84 215 251 особа. З початку нової доби зафіксовано 6 774 нових випадків, загинули 557 осіб. Читайте також: У Британії виявили новий небезпечний штам COVID-19 Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (28 317 703), Індія (10 925 710) та Бразилія (9 866 710)