У світі 2,4 мільйона осіб померли від COVID-19
Укрінформ
У світі станом на ранок 16 лютого зафіксували понад 109,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 84,2 мільйона осіб.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
На сьогодні у світі виявлено 109 676 360 випадків COVID-19, зокрема 2 418 768 – летальних, одужала 84 215 251 особа.
З початку нової доби зафіксовано 6 774 нових випадків, загинули 557 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (28 317 703), Індія (10 925 710) та Бразилія (9 866 710)