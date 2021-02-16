У Британії виявили новий небезпечний штам COVID-19

Ще один потенційно невразливий до вакцин штам COVID-19 виявили у Британії.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише The Guardian.

“Штам, відомий під назвою В1525, досліджується вченими університету Единбургу, які стверджують, що виявили його у геномах з 10 країн, серед яких: Данія, США та Австралія. Досі на території Великобританії було виявлено 32 випадки інфікування цим штамом”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий штам було виявлено у геномах, зібраних у Великобританії та Нігерії ще в грудні.

Виявлений різновид має подібності до вже відомого “британського” штаму, але містить також і ряд відмінностей, які непокоять дослідників. Зокрема, цей штам має видозміни у спайковому білку, який грає важливу роль у проникненні вірусу до клітини.

“Ця мутація під назвою Е484К наявна у різновидах, які виникли у Південній Африці й Бразилії, та може допомагати вірусу ліпше уникати антитіл, створюваних організмом”, - пояснює Guardian.

За словами Саймона Кларке, доцента клітинної мікробіології університету Рідінга, поширення цього нового штаму може знизити ефективність наявних вакцин.

“Поки невідомо, наскільки добре цей новий різновид поширюватиметься, але, якщо він буде успішним, можна вважати, що імунітет від будь-якої вакцини або попередньої хвороби буде ослаблено”, - сказав Кларке.

Тим часом BBC повідомляє, що впродовж останньої доби у Британії зареєстровано 9 765 нових хворих на коронавірус - вперше з початку жовтня щоденна кількість хворих була на рівні нижче 10 тисяч.

З початку лютого щоденний приріст пацієнтів з коронавірусом у Британії не перевищував 20 тисяч випадків та продовжує знижуватися.

Голова уряду Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що уряд розробить "дорожню мапу" з метою пом'якшення карантинних обмежень в Англії 22 лютого.

Як повідомлялося, в цілому з початку пандемії в Британії було виявлено 4,047,843 випадків коронавірусу, загинули 117,396 хворих.

«Британський» штам коронавірусу виявили в Англії на початку грудня. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що він на 50-70% заздалегідь раніше відомих мутацій SARS-CoV-2. При цьому в організації запевнили, що новий штам не призводить до важчого перебігу хвороби та не підвищує смертність від неї.