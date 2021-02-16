Світ потребує нової глобальної угоди для протидії пандеміям - Джонсон

Міжнародній спільноті варто укласти глобальну угоду стосовно реагування на майбутні пандемії для підтримання належної прозорості.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, пише Reuters.

“Однією із привабливих ідей, які ми чули протягом останніх тижнів, є пропозиція створення глобальної угоди стосовно пандемій, аби держави-підписанти упевнилися, що надають усю наявну інформацію, й ми могли розібратися та уникнути повторення”, - сказав Джонсон.

За його словами, світові конче необхідна міжнародна угода стосовно обміну інформацією про хвороби та віруси.

“Світу потрібна загальна угода щодо відстеження даних про зоонозні пандемії... Ми також хочемо спільної угоди про прозорість”, - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що укладення подібної угоди було б “розумним вчинком”.

Нагадаємо: цього року до Великобританії перейшло президентство у Великій сімці. Це дає Об’єднаному королівству додаткові важелі впливу на визначення глобального порядку денного.

Фото: Tolga Akmen/AFP