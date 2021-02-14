Британські урядовці займуться популяризацією COVID-щеплень

Члени уряду Великої Британії візьмуть участь в акції, покликаній заохотити до щеплення проти COVID-19 найбільш уразливі групи населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Майже 30 членів британського уряду відвідають центри вакцинації, щоб донести співгромадянам інформацію про важливість щеплення. Особливо це стосується етнічних меншин, чимало представників яких відмовляються вакцинуватися.

За останніми даними, вже понад 14 мільйонів британців отримали першу дозу вакцини проти COVID-19.

Також зазначається, що Борис Джонсон має визначитися щодо локдауну, який діє до 22 лютого. Прем'єр-міністр сподівається, що з 8 березня зможуть відкритися школи. Окрім того, за даними ЗМІ, очікується, що паби та ресторани могли б обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі вже з квітня, а в травні могли б бути пом’якшені обмеження на соціальні контакти.

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Своєю чергою міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок висловив сподівання, що до кінця 2021 року країна призвичаїться жити з коронавірусом так, як це завжди було грипом.

Як повідомлялося, Британія стала першою Європи, яка розпочала масову вакцинацію у грудні минулого року.