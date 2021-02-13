Британський уряд сподівається взяти коронавірус під контроль до кінця року

Коронавірус з часом буде звичайним захворюванням, як грип. Це відбудеться завдяки вакцинації та покращенню якості ліків для подолання хвороби, вважають у МОЗ Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Генкок сподівається, що до кінця цього року COVID-19 може стати "виліковною хворобою", такою, як грип.

Він з оптимізмом стверджує, що коронавірус, який вже забрав 116 287 життів у Великій Британії з моменту початку пандемії, може стати "ще однією хворобою, з якою нам доводиться жити".

Генкок додав, що ефективні методи лікування та вакцини допоможуть людству у цьому.

Нові методи лікування матимуть вирішальне значення для "перетворення COVID-19 з пандемії, котра впливає на все наше життя, на ще одну хворобу, з якою нам доводиться жити, як з грипом", - сказав міністр.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 лютого у світі зареєстровано 108 745 445 випадків захворювання на коронавірус, 80 768 631 хворий вже вилікувався, 2 394 403 пацієнти померли.

Фото: PA