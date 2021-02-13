Уперше з літа: темпи поширення COVID-19 у Британії вважаються «безпечними»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на свіжі дані науковців.
Коефіцієнт відтворення вірусу - R value - показує, скількох людей в середньому встигає інфікувати один хворий. Показник вищий за 1, вважається небезпечним - за таких умов відбувається експонентне зростання кількості заражень. Якщо ж коефіцієнт менший від 1, це вказує на спад епідемії.
Отже, за даними Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій при уряді Британії, протягом минулого тижня у країні цей показник коливався між 0,7 та 1. Це означає, що в середньому 10 хворих передавали вірус 7-9 особам.
Як повідомлялося, січень цього року виявився найтяжчим місяцем від початку епідемії COVID-19 у Великій Британії. На нього припала майже третина всіх госпіталізацій з коронавірусом. Найвищою виявилася і смертність від цієї інфекції.
За останніми даними Worldometer, у Британії виявлено вже понад 4 млн випадків коронавірусу, майже 116,3 тис. з них стали летальними.