У Британії вже зробили 14 мільйонів COVID-щеплень

Число людей, яким була введена перша доза вакцини від коронавірусу у Британії, перевищило 14 мільйонів, тоді як загальне підтверджене число випадків зараження перевищило 4 мільйони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Останні урядові дані також показали, що за минулі 24 години було зареєстровано ще 758 смертей у зв’язку з COVID-19 порівняно з 678 смертельними випадками в четвер.

З моменту початку епідемії у Британії після позитивного результату тесту на COVID-19 померли 116 287 осіб, при цьому підтверджено 4 013 799 випадків зараження.

Тим часом, ще 503 116 осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, в результаті чого загальна кількість вакцинованих становить 14 012 224.

У Британії так званий коефіцієнт відтворення вірусу вперше з липня 2020 року виявився меншим за 1.

У світі станом на вечір 12 лютого зафіксували 108 523 307 випадків COVID-19, зокрема 2 384 548 – летальних, одужали 80 543 536 осіб.