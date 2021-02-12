Боротьба з COVID-19: як реагує світ на обмеження поїздок

Понад три чверті країн світу згодні або повністю згодні з тим, що обмеження на поїздки між країнами прийнятні для боротьби з поширенням коронавірусу. І лише п'ята частина опитаних не згодні або категорично не згодні з цим.

Такі дані результатів глобального дослідження про ставлення до коронавірусної кризи були оприлюднені на пресконференції, організованій Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології в Укрінформі.

«У таких регіонах, як Австралія, Східна Азія, США і ЄС (особливо в західних країнах ЄС) позитивні відповіді досягають понад 80% всіх відповідей (навіть 91% в Австралії). Більше половини жителів України (58%) також схвалюють обмеження на поїздки між країнами, як засіб запобігання поширенню захворюваності на COVID-19. Найменш прийнятними обмеження на поїздки є для населення Близького Сходу, країн Східної Європи і Росії – там до третини респондентів виступають проти розгляду обмежень на поїздки як вдалий захід у боротьбі з хворобою», - вказують результати дослідження.

Автоматичне схвалення обмежень на поїздки свідчить про згуртованість суспільства. Втім, страх, як і раніше, домінує над свободою волі, і це є тривожним симптомом для демократій – через рік після спалаху вірусу і через кілька місяців після появи перших вакцин.

Більше двох п'ятих респондентів з країн світу згодні або повністю згодні з твердженням "Я вважаю, що загроза з боку коронавірусу перебільшена". Водночас більшість із цим не згодна. Позиція, що загроза насправді перебільшена, дещо зростає у порівнянні з останніми місяцями.

Наприклад, на початку минулого року світова громадська думка стосовно перебільшення цієї загрози теж набула чималого поширення. Пізніше, під час так званого першого піку захворювання, прихильники цього конкретного погляду скоротилися до третини респондентів, тоді як ті, хто не підтримував його, становили майже дві третини. Проте влітку, зі зменшенням числа зареєстрованих випадків COVID-19, віра в перебільшення проблеми знову почала рости. Попри те, що число нових випадків захворювання COVID-19 знову збільшилося восени і що багато країн світу постраждали від передбачуваної другої хвилі поширення коронавірусу, тенденція до зростання переконаності в тому, що криза перебільшена, зберігається і в кінці 2020 року.

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Загалом, як показало дослідження, ніде у світі пандемія коронавірусу не спричинила значного негативного ставлення до вакцин загалом. Приблизно п’ята частина всіх респондентів у різних регіонах поділяють думку про те, що на сьогодні ймовірність того, що їм будуть зроблені щеплення, або менша, або набагато менша. Найбільша частка припадає на Близький Схід і Європу (головним чином в країнах східної частини ЄС і країнах, які не є членами ЄС).

Міжнародне опитування Галлап в кінці року (Eoy) - щорічна традиція, ініційована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Галлапа в 1977 році. З тих пір вона проводиться щорічно. Цього року опитування було проведене в 47 країнах світу.