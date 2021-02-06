Локдаун у Британії зіпсував 20 олімпійських басейнів пива

До 87 мільйонів пінт (себто 49,5 мільйона літрів) пива не випили у Британії через локдаун, бо паби були закриті: такий велетенський об’єм зіпсованого напою доведеться утилізовувати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Британська асоціація пива та пабів назвала приблизну ціну цих «відходів» - 331 мільйон фунтів стерлінгів.

Річ у тому, що для пастеризованих сортів пива термін придатності з часу доставки в паби – до 3-4 місяців. А для елів та непастеризованого пива – від 6 до 9 тижнів.

Зазначається, що 49,5 мільйона літрів зіпсованого пива – це 20 повних олімпійських басейнів або 495 тисяч заповнених ванн.

Для порівняння – найкатастрофічнішим для пабів виявився перший локдаун, під час якого їм довелося вилити 70 мільйонів пінт пива. Надалі підприємці робили значно менші запаси, беручи до уваги постійні подовження обмежувальних заходів та локдауни.

Під час другого, листопадового, локдауну було утилізовано 7 мільйонів пінт напою.

Фото: GETTY IMAGES