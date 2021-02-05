Британія запроваджує обов'язковий карантин у готелях для мандрівників з країн «червоного списку»

У Великій Британії з 15 лютого набудуть чинності правила обов'язкового розміщення у спеціально виділених готелях на карантин мандрівників, які приїжджають з країн "червоного списку".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Кожен, хто повертається до Британії із країни, де існує високий ризик зараження коронавірусом, матиме заплатити за 10-денну обсервацію у спеціалізованих готелях.

МОЗ Британії почав просити готелі поблизу портів та аеропортів визначити, як вони працюватимуть як затверджені урядом "керовані карантинні установи" з 15 лютого в обмін на державні контракти.

Читайте також: Канада ще на рік закрила свої води для круїзів

Наразі до "червоного списку" потрапили 32 країни, серед яких країни Латинської Америки, Південної Африки та Португалія.

Як повідомляє Укрінформ, у світі станом на ранок 5 лютого зафіксували більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,2 млн – летальних.