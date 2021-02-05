Канада ще на рік закрила свої води для круїзів

Канада ще на рік відклала початок круїзного сезону та заборонила прогулянковим суднам заходити в Арктичні води з метою боротьби із поширенням COVID-19.

Про це оголосив міністр транспорту Канада Омар Альгабра, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У той час, як канадці продовжують докладати зусиль до зменшення поширення COVID-19, наш уряд продовжує наполегливо працювати над підтриманням безпеки канадської транспортної системи. Тимчасові заборони на круїзні та прогулянкові судна необхідні для подальшого захисту наших найбільш уразливих жителів та уникнення перевантаження системи охорони здоров’я. Це - правильний й відповідальний крок”, - сказав Альгабра.

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У його відомстві уточнили, що заборона на перебування прогулянкових суден в Арктиці та вхід круїзних суден із більш ніж сотнею пасажирів у канадські територіальні води діятиме до 28 лютого 2022 року.

“Для обмеження поширення COVID-19, уряд Канади продовжує рекомендувати громадянам та постійним мешканцям уникати усіх подорожей на круїзних суднах поза межами Канади”, - наголосили у міністерстві транспорту.

В уряді додали, що “якщо ситуація із пандемією COVID-19 настільки покращиться, аби ця діяльність могла відновитися, міністр транспорту має можливість скасувати запроваджені заборони”.

Нагадаємо: в березні минулого року Канада кілька разів переносила початок круїзного сезону, якитй був запланований на 2 квітня. Врешті-решт круїзний сезон-2020 так і не розпочався.

За даними міністерства транспорту, у 2019 році до узбережжя Канади пришвартувалося 140 круїзних суден із більш ніж 10 країн. Загалом круїзна індустрія упродовж 2019 року забезпечила Канаді близько 2 млн туристів.