Канада посилила карантин: обов’язковий тест та примусовий готель за власний кошт

Починаючи з наступного тижня усі відвідувачі Канади будуть обов’язково здавати по прильоту тест на COVID-19 й до трьох днів під суворим карантином очікувати на його результат в готелі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції в Оттаві.

“На додачу до необхідності провести тест перед вильотом до Канади, якомога швидше упродовж наступних тижнів ми запровадимо обов’язкове ПЛР-тестування в аеропортах прибуття. Після здачі аналізу мандрівники до трьох днів очікуватимуть на його результат, проживаючи за власний кошт у затвердженому готелі. Очікувана ціна цього буде вище $2000”, - сказав Трюдо.

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За його словами, після отримання негативного результату подорожувальникам дозволять поїхати додому, але за умови обов’язкової двотижневої ізоляції “під значно суворішим наглядом”.

“Особи із позитивним тестом негайно будуть відправлені до карантину на території затвердженої урядової установи, аби упевнитися, що вони не стануть переносниками потенційно більш небезпечних штамів вірусу”, - зазначив глава уряду Канади.

Він додав, що з наступного тижня Канада дозволятиме усім міжнародним пасажирським рейсам сідати лише в чотирьох аеропортах: Ванкувера, Калгарі, Торонто й Монреаля.

Зауважимо, що й до запровадження нових обмежень Канада мала один із найсуворіших карантинних режимів у світі. Ще в березні кордони країни були закриті для іноземців, а з цього місяця усі пасажири авіарейсів до Канади мусять перед посадкою у літак продемонструвати негативний результат нещодавнього тесту на COVID-19. До посадки також не допускаються люди із підвищеною температурою, а по прильоту усі мусять два тижні перебувати в ізоляції.

Станом на вечір четверга на території Канади залишалося 57 020 активних випадків перебігу COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 19 664 життів.

Фото: twitter.com/JustinTrudeau