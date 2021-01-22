Канада може посилити обмеження на перетин кордону через COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та прем’єрів провінцій і територій.

“Перші міністри обговорили важливість уникнення як внутрішніх, так і міжнародних неважливих подорожей й посилення перевірок на кордоні тих, хто повертається з поїздок”, - зазначили в офісі прем’єр-міністра Канади, додавши, що чинні обмеження на перетин кордону можуть бути посилені.

У відомстві уточнили, що федеральний уряд “продовжує стежити за можливим завезенням до країни нових штамів вірусу”.

Канада на початку минулого року заборонила більшості категорій іноземців в’їзд до країни. Усі, хто все ж отримує дозвіл на перетин кордону, мають два тижні перебувати у карантині. Окрім цього, з січня цього року усі, хто прямує до Канади, мають перед вильотом продемонструвати негативний результат аналізу на COVID-19.

Наприкінці минулого року Канада також припинила авіасполучення із Великою Британією через новий штам коронавірусу там.