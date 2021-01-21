Канада ще на місяць продовжила заборону на в’їзд для іноземців

Канада ще на місяць продовжила заборону на в’їзд для іноземців

Укрінформ
Канада продовжила заборону на в’їзд до країни з несуттєвих причин для громадян інших країн ще на місяць - до 21 лютого.

Про це у Твіттері оголосив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

“Ми продовжуємо обмеження на в’їзд іноземців до Канади не з території США до 21 лютого 2021 року. Наш уряд ніколи не вагатиметься у запровадженні рішучих заходів, необхідних для захисту канадців від COVID-19, зберігаючи при цьому важливу торгівлю із міжнародними партнерами”, - зазначив Блер.

Він додав, що Канада запровадила “одні із найсуворіших у світі обмежень на подорожі”. “Ми запровадили рішучі заходи на своїх кордонах для боротьби з COVID-19: посилені перевірки, тести у пункті відбуття для всіх охочих перетнути наземний чи повітряний кордон Канади, а також обов’язковий 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з несуттєвих причин”, - наголосив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Канада раніше продовжила заборону на перетин кордону з території США, яка діятиме щонайменше до 21 лютого.

За останніми даними, на території Канади залишається більше 71 тис. активних випадків COVID-19. Від початку епідемії недуга забрала життя 18 266 канадців.

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