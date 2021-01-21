Канада ще на місяць продовжила заборону на в’їзд для іноземців

Канада продовжила заборону на в’їзд до країни з несуттєвих причин для громадян інших країн ще на місяць - до 21 лютого.

Про це у Твіттері оголосив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

“Ми продовжуємо обмеження на в’їзд іноземців до Канади не з території США до 21 лютого 2021 року. Наш уряд ніколи не вагатиметься у запровадженні рішучих заходів, необхідних для захисту канадців від COVID-19, зберігаючи при цьому важливу торгівлю із міжнародними партнерами”, - зазначив Блер.

We are extending restrictions on non-US international travel into Canada until February 21st, 2021. Our Government will never hesitate to take the strong action needed to keep Canadians safe from #COVID19 while maintaining essential trade with our international partners. — Bill Blair (@BillBlair) January 20, 2021

Він додав, що Канада запровадила “одні із найсуворіших у світі обмежень на подорожі”. “Ми запровадили рішучі заходи на своїх кордонах для боротьби з COVID-19: посилені перевірки, тести у пункті відбуття для всіх охочих перетнути наземний чи повітряний кордон Канади, а також обов’язковий 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з несуттєвих причин”, - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Канада раніше продовжила заборону на перетин кордону з території США, яка діятиме щонайменше до 21 лютого.

За останніми даними, на території Канади залишається більше 71 тис. активних випадків COVID-19. Від початку епідемії недуга забрала життя 18 266 канадців.