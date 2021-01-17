Канада може запровадити додаткові обмеження на подорожі — Трюдо

Канада розглядає можливість подальшого посилення чинних обмежень на міжнародні подорожі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Разом із владою різного рівня ми постійно відстежуємо різноманітні різновиди COVID-19, в тому числі “бразильський” штам, який викликає занепокоєння. Ми робимо усе можливе для захисту канадців, в тому числі вивчаємо можливість припинення у разі потреби деяких перельотів”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що “рішення мусять ухвалюватися на основі порад органів охорони здоров’я”. “Вже запроваджені нами заходи дуже сильні, але ми відкриті до їх посилення у разі потреби”, - зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо: Канада вимагає від пасажирів усіх рейсів, які прямують з-за кордону до канадських міст, наявності негативного результату тесту на COVID-19. Окрім цього, усі мандрівники по прибуттю до країни мусять два тижні перебувати в ізоляції.

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Наприкінці минулого року Канада також припинила авіасполучення із Великобританією через спалах там нового штаму коронавірусу.