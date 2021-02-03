Канада перевірила на коронавірус більш ніж половину своїх жителів

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшли 21 708 740 осіб, що становить понад 57% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

За підрахунками Статистичного бюро Канади, населення країни у четвертому кварталі 2020 року становило 38 008 005 осіб.

З усіх проведених тестів лише 786 416 виявилися позитивними. З них понад 535 тисяч - у провінціях Квебек та Онтаріо. Станом на вечір вівторка недуга забрала 20 213 життів й у країні залишалося 49 562 активних випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії понад 716 тисяч інфікованих вже видужали.

Водночас упродовж останніх тижнів на федеральному та провінційному рівнях було запроваджено багато обмежень, що дозволило сповільнити швидкість поширення хвороби у Канаді й зменшити кількість інфікованих. У найбільших провінціях Квебек та Онтаріо ще з кінця минулого року діє майже повний локдаун.

Хоча закладам охорони здоров’я Канади переважно вдається опановувати кількість хворих, адміністрація багатьох з них готується до можливого раптового зростання госпіталізації та намагається максимально звільнити ліжка, відмовляючись від не обов’язкових операцій.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили майже 27 мільйонів хворих й зареєстрували понад 457 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні минулого року закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця цього місяця.