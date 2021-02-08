Кулеба припускає, що влітку знімуть частину обмежень для подорожей за кордон

Кулеба припускає, що влітку знімуть частину обмежень для подорожей за кордон

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що наразі неможливо прогнозувати точну дату відкриття кордонів, але до літа можуть бути запроваджені певні послаблення для подорожей.

Про це він заявив на брифінгу в рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можу припустити, що в літній період певні послаблення для подорожей будуть впроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці", - сказав Кулеба.

Водночас він підкреслив, що наразі неможливо прогнозувати, коли обмеження щодо перетину кордонів, уведені через пандемію COVID-19, будуть повністю зняті.

Водночас Кулеба запевнив, що МЗС постійно працює над розширенням списку країн.

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Він нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 727 667 випадків коронавірусу, зокрема 2 328 405 летальних, одужало 78 428 009 осіб.

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