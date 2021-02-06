Локдауни загрожують новою епідемією

Американські епідеміологи звернули увагу, що, завдяки введеним у зв'язку з пандемією COVID-19 обмеженням, практично припинилося поширення інших хвороб, що передаються повітряно-крапельним шляхом - наприклад, грипу та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, портал ScienceNews проаналізував кілька досліджень.

Виявилося, на тлі пандемії COVID-19 і введених для її стримування обмежень сезонні піки респіраторних інфекцій практично зникли. Наприклад, у грудні 2019 роки тільки одна лабораторія FluVue Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) зафіксувала понад 50,5 тисячі випадків грипу. У грудні 2020-го їх було вже всього 454.

Аналогічна ситуація - з парагрипом, респіраторно-синцитіальним вірусом людини (HRSV) - та іншими інфекціями, які об'єднуються в групу ГРВІ (гострі респіраторні вірусні інфекції). Національна система CDC з нагляду за респіраторними і кишковими вірусами (NREVSS), в яку надходять добровільні звіти з медичних установ, в грудні 2020 го отримала інформацію тільки про 120 випадки HRSV проти більш як 24 тисячі випадків рік тому. Попередні дані показують, що такий тренд зберігся і минулого січня, але точна статистика ще не зібрана.

На перший погляд може здатися, що це непогано. Люди носять маски, частіше миють руки, менше відвідують громадські місця, і завдяки цьому грип разом з усіма схожими хворобами відступає. Однак самі по собі ці віруси залишилися в популяції, просто циркулюють значно повільніше. А отже, як і раніше розвиваються, але у більшості людей не виробляється імунітет до нових штамів. В результаті може статися так, що як тільки «коронавірусні» обмеження скасують, вибухне нова епідемія - цього разу грипу та ГРВІ, цитує вчених Naked Science.