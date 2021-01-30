Епідемія грипу в Україні до кінця зими ще можлива - науковець

Епідемія сезонного грипу в Україні до кінця зими ще може розпочатися, однак рівень захворюваності, імовірно, буде нижчим, ніж зазвичай.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський.

«Через карантинні обмеження і зменшення мобільності населення в багатьох країнах сезон грипу не відбувся цього року. Чи наздожене — хтозна. Час покаже, але є надія, що грипу буде значно менше, ніж завжди», - сказав він.

За словами науковця, грип зазвичай переноситься в Україну з інших країн (переважно азійських), але поки невідомо, чи в них розпочинається епідемія сезонного грипу.

На думку Єсилевського, також на користь спрацюють закриті кордони та спричинені пандемією обмежувальні заходи.

«Виявилося, що коли примусити людей сидіти дома, а не ходити на роботу з грипом, то грип - не така вже й проблема», - зазначив вчений-біофізик.

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Нагадаємо: за даними МОЗ від початку епідсезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 3,7% більший за аналогічний минулого сезону. З 28 вересня 2020 р. до 24 січня 2021 року перехворіло 6,9% населення країни, госпіталізовано 46 881 особу, із них 35,9% — діти віком до 17 років. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.