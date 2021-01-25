У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

У столиці за 3-й тиждень 2021 року зареєстровано 11 154 хворих на грип та ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 49,8%. Наразі показник захворюваності становить 375,9", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,6% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 2 687 (зниження на 8,2%), дорослих – 8 467 (зростання на 7,9%).

У структурі захворюваності діти становлять 24,1%, а на попередньому тижні – 27,2%. Серед школярів захворюваність знизилася на 10,8% – зареєстровано 1 148 випадків.

До медичних закладів за 3-й тиждень госпіталізовано 385 осіб, із них 30 – діти.

В Україні станом на 25 січня лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків COVID-19, з них за добу - 2 516 .