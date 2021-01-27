Грипозний сезон: за тиждень в Україні - понад 110 тисяч хворих
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За минулий тиждень на ГРВІ захворіли 110 136 осіб, із них 29,2% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 289,9 на 100 000 населення, що на 40% менше від епідемічного порога, розрахованого для України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за тиждень від грипу щеплено 2168 осіб, а загалом від початку епідемічного сезону - 186 231 особу.
Загалом, за даними МОЗ від початку епідсезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 3,7% більший за аналогічний минулого сезону. З 28 вересня 2020 р. до 24 січня 2021 року перехворіло 6,9% населення країни, госпіталізовано 46 881 особу, із них 35,9% — діти віком до 17 років. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.