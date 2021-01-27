Грипозний сезон: за тиждень в Україні - понад 110 тисяч хворих

В Україні з 18 по 24 січня на грип та ГРВІ захворіло понад 110 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень на ГРВІ захворіли 110 136 осіб, із них 29,2% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 289,9 на 100 000 населення, що на 40% менше від епідемічного порога, розрахованого для України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за тиждень від грипу щеплено 2168 осіб, а загалом від початку епідемічного сезону - 186 231 особу.

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Загалом, за даними МОЗ від початку епідсезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 3,7% більший за аналогічний минулого сезону. З 28 вересня 2020 р. до 24 січня 2021 року перехворіло 6,9% населення країни, госпіталізовано 46 881 особу, із них 35,9% — діти віком до 17 років. Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.