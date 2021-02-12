Польща послабила карантин: запрацювали готелі та кінотеатри
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, у готелях і хостелах допускається заповненість на рівні 50%. У театрах, кінотеатрах, філармоніях також можуть бути зайняті лише 50% місць у залах.
Послаблення карантину стосуватиметься й спортивних об’єктів, в основному відкритих: тенісних кортів, спортивних майданчиків, гірськолижних спусків, басейнів (крім аквапарків).
Пом’якшення карантинного режиму запроваджено до 26 лютого, а його продовження залежатиме від рівня захворюваності в країні.
Закритими у Польщі залишатимуться ресторани, фітнес-клуби, діють обмеження на групові зібрання (до п'яти осіб), навчання у старших класах шкіл також продовжуватиметься у дистанційному режимі.
Від початку пандемії у Польщі заразилося коронавірусом понад 1,5 млн осіб, понад 40,1 тис. інфікованих померли.
З 27 грудня у країні вакциновано понад 1,8 млн людей.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 12 лютого у світі виявлено 108 298 668 випадків COVID-19, зокрема 2 378 873 летальні, одужали 80 345 420 осіб.
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