У Польщі розробили спосіб моментального COVID-тестування за диханням

Польська компанія ML System презентувала пристрій, який дозволяє виявити COVID-19 лише за 10 секунд, аналізуючи дихання людини.

Участь у презентації приладу взяв Анджей Дуда, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу президента Польщі.

“Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі”,- заявив польський лідер. Він висловив сподівання, що прилад, який, за його словами, не має аналогів у світі, швидко пройде клінічні дослідження і вийде у масове виробництво.

Дуда повідомив, що сам перевірився на COVID-19 на цьому апараті - й отримав негативний результат.

Директор компанії-розробника ML System (вона займається виробництвом сонячних панелей) Давід Цицонь зазначив, що використання цього пристрою зробить “революцію у боротьбі з коронавірусом” і допоможе швидко здолати пандемію. Він також висловив сподівання, що прилад, який не вимагатиме спеціальних навиків обслуговування, знайде масовий ужиток.

Як уточнюється, апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря у трубку - і через декілька секунд на екрані з’являється результат тесту на коронавірус.

Фото: prezydent.pl