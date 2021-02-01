Нідерланди запускають експрес-тестування на COVID-19 за диханням
Такі тести показують результат уже за декілька хвилин, передає Укрінформ із посиланням на NOS.
“З понеділка в Амстердамі можна буде проводити близько 600 дихальних тестів на день”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що найближчими тижнями цей показник сягне 2500.
В Амстердамі цю новинку вже наступного тижня використовуватимуть чотири великі пункти тестування. Планується, що у найближчі місяці вони також будуть доступні мешканцям інших міст.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах створили робота, який здатний опрацювати 20 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус за день і видавати результати в онлайні.
За даними Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів, у період з 20 до 26 січня у країні підтверджено 35 635 випадків COVID-19.
Фото: ANP