У Нідерландах в аеропорту затримали туристів з фейковими тестами на COVID-19

У Нідерландах в аеропорту “Схіпхол”, що поблизу Амстердама, було затримано дев'ять людей, які мали фальшивий тест на коронавірус.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на NOS.

“У аеропорту “Схіпхол” було затримано дев'ять людей, які мали фальшивий негативний результат тесту на коронавірус. Двоє чоловіків та сім жінок хотіли сісти в літак, що прямував до Марокко”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманим від 30 до 75 років. Слідство триває.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах від 29 грудня негативний тест на коронавірус є обов'язковим для всіх, хто прибуває до країни з-за кордону. Зробити його треба не пізніше як за 72 години до прибуття у Нідерланди. Тест також є обов’язковим для нідерландців, які повертаються додому.