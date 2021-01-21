У Києві накрили «бізнес» на фейкових довідках про COVID-тест
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції, передає Укрінформ.
За інформацією правоохоронців, протиправний "бізнес" організувало подружжя, яке залучило ще й свого сина. У соцмережі вони розміщували оголошення про виготовлення довідок про негативний результат тесту на коронавірус. При цьому клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення документації.
"Для виготовлення довідок зловмисники використовували підроблені печатки одного з медичних центрів. За бажанням клієнтів, довідки виготовлялися іноземними мовами для виїзду за кордон", - розповіли у поліції.
За інформацією правоохоронців, коштувала така послуга 500 гривень, за день зловмисники встигали реалізувати щонайменше 70 фальсифікованих довідок.
Під час обшуків за місцями проживання та в авто фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатку, а також «чорнову» документацію та готові до продажу довідки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.