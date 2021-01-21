У Києві накрили «бізнес» на фейкових довідках про COVID-тест

Поліція у Києві викрила трьох осіб, які виготовляли та збували підроблені довідки про проходження тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції, передає Укрінформ.

За інформацією правоохоронців, протиправний "бізнес" організувало подружжя, яке залучило ще й свого сина. У соцмережі вони розміщували оголошення про виготовлення довідок про негативний результат тесту на коронавірус. При цьому клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення документації.

"Для виготовлення довідок зловмисники використовували підроблені печатки одного з медичних центрів. За бажанням клієнтів, довідки виготовлялися іноземними мовами для виїзду за кордон", - розповіли у поліції.

За інформацією правоохоронців, коштувала така послуга 500 гривень, за день зловмисники встигали реалізувати щонайменше 70 фальсифікованих довідок.

Під час обшуків за місцями проживання та в авто фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатку, а також «чорнову» документацію та готові до продажу довідки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.