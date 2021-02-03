Польща не вакцинуватиме літніх людей AstraZeneca

Уряд Польщі вирішив, що вакциною AstraZeneca робитимуть щеплення проти COVID-19 особам виключно до 60 років.

Про це заявив у вівторок голова канцелярії глави польського уряду Міхал Дворчик, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, рішення про щеплення вакциною AstraZeneca осіб виключно від 18 до 60 років ухвалили на підставі рекомендації Медичної ради, що діє при главі польського уряду.

Він додав, що цією вакциною, у першу чергу, робитимуть щеплення вчителям середніх шкіл, зокрема молодших класів, де зараз відбувається навчання у стаціонарному режимі.

У Польщі очікують на отримання першої партії вакцини AstraZeneca на наступному тижні.

Як повідомив глава МОЗ РП Адам Недзельський у Твіттері, станом на вечір 2 лютого у Польщі вакциновано вже близько 1,3 млн осіб. При цьому, 286 тис. осіб отримали вже другу дозу вакцини.

Як повідомлялося, у ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca. Водночас в Європейському агентстві з лікарських засобів зазначили, що зараз обмежені дані щодо ефективності вакцини AstraZeneca для осіб віком понад 55 років.

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