У Мадриді хочуть вакцинувати передусім касирів, офіціантів та вчителів

Влада іспанського регіону Мадрид пропонує внести до груп, що мають пріоритетне право на вакцинацію, офіціантів, вчителів, таксистів та касирів у супермаркетах, щойно вакцини стануть доступнішими для ширшого кола людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Так, регіональний прем'єр-міністр Мадрида Ізабель Діас Аюсо заявила, що її уряд вивчає пріоритетність тих, хто працює за професіями, які ставлять їх у тісний контакт з іншими людьми, на наступному етапі програми масової вакцинації.

«Ми проаналізували можливість швидкого відстеження тих, хто працює в дуже небезпечних секторах, тобто вчителів, офіціантів, касирів супермаркетів і таксистів. Найвищий пріоритет - для найвразливіших людей», - зауважила чиновниця.

Слід звернути увагу, що фактично такі групи визначає Міністерство охорони здоров’я Іспанії на центральному рівні, а не регіональні уряди.

На сьогодні перші у черзі - мешканці та персонал будинків для літніх людей, медики та люди, які отримують допомогу від соціальних служб у себе вдома.

Попри не найкращу ситуацію з коронавірусом, ресторани і бари у Мадриді залишаються відкритими, хоча й працюють з обмеженнями - до 9 години вечора, а з 10 починається комендантська година. За останні 14 днів у столичному регіоні показник захворюваності становив 993 випадки на 100 000 населення.

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Влада регіону пояснює своє рішення тим, що закриття сфери лише додає економічних проблем.

В інших регіонах таку політику Мадрида критикують та запровадили у себе жорсткіші обмеження для ресторанного сектору.

Минулого тижня Мадрид був змушений відкласти кампанію вакцинації, оскільки дози закінчились.

Загалом в Іспанії з початку пандемії виявлено 2,85 мільйона випадків коронавірусу, в тому числі 59 тисяч летальних.

Фото: MONICA TORRES/El Pais