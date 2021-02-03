У Мадриді хочуть вакцинувати передусім касирів, офіціантів та вчителів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Так, регіональний прем'єр-міністр Мадрида Ізабель Діас Аюсо заявила, що її уряд вивчає пріоритетність тих, хто працює за професіями, які ставлять їх у тісний контакт з іншими людьми, на наступному етапі програми масової вакцинації.
«Ми проаналізували можливість швидкого відстеження тих, хто працює в дуже небезпечних секторах, тобто вчителів, офіціантів, касирів супермаркетів і таксистів. Найвищий пріоритет - для найвразливіших людей», - зауважила чиновниця.
Слід звернути увагу, що фактично такі групи визначає Міністерство охорони здоров’я Іспанії на центральному рівні, а не регіональні уряди.
На сьогодні перші у черзі - мешканці та персонал будинків для літніх людей, медики та люди, які отримують допомогу від соціальних служб у себе вдома.
Попри не найкращу ситуацію з коронавірусом, ресторани і бари у Мадриді залишаються відкритими, хоча й працюють з обмеженнями - до 9 години вечора, а з 10 починається комендантська година. За останні 14 днів у столичному регіоні показник захворюваності становив 993 випадки на 100 000 населення.
Влада регіону пояснює своє рішення тим, що закриття сфери лише додає економічних проблем.
В інших регіонах таку політику Мадрида критикують та запровадили у себе жорсткіші обмеження для ресторанного сектору.
Минулого тижня Мадрид був змушений відкласти кампанію вакцинації, оскільки дози закінчились.
Загалом в Іспанії з початку пандемії виявлено 2,85 мільйона випадків коронавірусу, в тому числі 59 тисяч летальних.
Фото: MONICA TORRES/El Pais